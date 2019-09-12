Фото: Геннадий Гуляев

Сегодня исполняется 75 лет заслуженному профессору НИУ ВШЭ, бывшему министру экономики Якову Уринсону

Его поздравляет председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс:

— Дорогой Яков Моисеевич! Не стану повторяться и перечислять твои заслуги в экономике, энергетике, угольной и оборонной промышленности — их прекрасно знают и высоко ценят люди, которые в этих областях работают. Скажу о другом: какой бы пост ты ни занимал, в какой бы системе ни работал, ты всегда оставался самим собой, не терял индивидуальности, своего видения — независимого, четкого, предельно проницательного. Это не значит, что с тобой всегда было легко работать: с умными оппонентами ты спорил — аргументированно и жестко, а в кого-то мог и портфелем запустить. С днем рождения, Яков Моисеевич, будь здоров!

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 53 года генеральному директору телеканала «Россия 1» Антону Златопольскому

Его поздравляет актер, сценарист и продюсер Данила Козловский:

— Дорогой Антон Андреевич! С Вашим днем Вас! Крепчайшего Вам здоровья. Это важно и обязательно! Пусть все самые невероятные, смелые, безумные мечты и идеи свершаются и реализовываются! Пусть в жизни происходят те самые события, которые вдохновляют и делают нас лучше. Отличных историй для экранизации и встречи с талантливыми людьми для их осуществлений. Фильмов, которые преодолевают границы, становятся событиями, объединяя зрителей далеко за пределами нашей страны. Пусть и дальше смелость и удовольствие рисковать приводят к феноменальным результатам. Пусть и в дальнейшем всеядность и профессиональная жадность будут не давать успокоиться, а провоцировать Вас идти дальше и выше! Будьте счастливы и не давайте случайным людям отвлекать Вас от главного. С днем рождения!

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 49 лет владельцу и президенту AEON Corporation Роману Троценко

Его поздравляет директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак:

— Дорогой Роман! С удовольствием пользуюсь случаем поздравить тебя с днем рождения. Трудно представить художественную жизнь современной Москвы без участия и влияния на нее вашей чудесной семьи. Как много было сделано и делается важнейших шагов, чреватых существенными результатами. Сколько молодых художников получили возможность рассказать о себе в пространствах «Винзавода». Формирование целого пласта творческой жизни Москвы — это ваших рук дело. Желаю вам и Соне, которую тоже нежно люблю, много сил и радостей в том деле, которому вы служите.

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