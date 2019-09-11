В Новосибирской области резко снизился интерес к ипотеке

За восемь месяцев 2019 года управление Росреестра по Новосибирской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости 46,3 тыс. записей об ипотеке. По данным ведомства, это на 13% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. В то же время, если сравнивать с показателями 2017 года, то число зарегистрированных ипотек выросло на 12%.

Напомним, что в первом полугодии 2019 года управление Росреестра отмечало резкий рост (+45%) зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ). Эксперты отмечали, что такой рост на фоне снижения ипотеки говорит о техническом выкупе квартир самими же застройщиками. К этой схеме прибегают те, кто желает обойти механизм эскроу-счетов и достраивать свои объекты по старым правилам.

О том, почему новосибирские строители скупили свои квартиры в ожидании реформы, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Застройщики вошли в долю»

Оксана Павлова