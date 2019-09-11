Главу нижегородского департамента экономразвития утвердили на посту спустя год работы

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил Марину Антипову в должности главы городского департамента экономического развития и закупок. До этого она с июня 2018 года исполняла обязанности директора подразделения.

Госпожа Антипова окончила Нижегородский государственный университет имени Лобачевского и Волго-Вятскую академию государственной службы. С 2016 года занимала должность заместителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.

Анастасия Еремина