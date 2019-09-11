«Мы ждем от перевозчика и ПГК эффективного взаимодействия с региональными предприятиями»

«Индекс промышленного производства предприятий региона за I полугодие 2019 года составил порядка 95%. Так, Балаковский филиал завода „Апатит“ увеличил объем производства серной кислоты до 1 млн тонн продукции в год. Примерно в 4 раза нарастил выпуск своей продукции машиностроительный завод „Волжский дизель“, а также ряд других крупных предприятий. Благодаря этому круглому столу мы понимаем, какие существуют проблемы, и как их решают в ПГК и на железной дороге. Я рассчитываю, что, объединив усилия, мы сможем обеспечить дальнейшее увеличение производства Саратовской области без сбоев», — сказал Дмитрий Саратовский.

Директор Саратовского филиала ПГК Сергей Титков отметил: для того, чтобы добиться выполнения производственных планов и вывезти все грузы в срок, необходима командная работа всех участников рынка.

«Мы всегда открыты к выработке решений в сложных ситуациях. Например, в этом году на станции Орловка Приволжской магистрали крытый подвижной состав ПГК простаивал по 14 суток, а полувагоны — по 6-7 суток. Наши специалисты на месте провели встречу с руководством станции и грузоотправителями, разработали совместный регламент взаимодействия. В результате в рекордно короткие сроки простой крытых вагонов был снижен на 9 суток, а полувагонов — почти на 3 суток. Парк в таком случае работает эффективнее, а наши партнеры всегда гарантированно обеспечены подвижным составом в нужном количестве», — резюмировал он.

Еще одной важной темой для обсуждения стало поддержание подвижного состава в исправном состоянии. Специалисты ПГК отметили, что партнеры должны прививать своим сотрудникам бережное отношение к вагонам, поскольку от этого зависит своевременность вывоза заявленного объема грузов. В частности, оператор предлагает грузоотпровителям использовать мобильное приложение «Мобильный репортер» для контроля состояния крытого подвижного состава. С его помощью можно сфотографировать имеющиеся повреждения и отправить их специалистам ПГК. Они свяжутся с партнером для решения ситуации и быстро отправят вагон в ремонт.

В круглом столе приняли участие 58 специалистов — представители промышленных и логистических компаний, Приволжской железной дороги, Министерства промышленности и энергетики Саратовской области.