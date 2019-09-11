Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о невероятных сделках, которые удалось провернуть чешскому мошеннику.

Рискуем быть обманутыми сегодня, так как отправляемся в мир мошенников. Один из них, например, умудрился продать Эйфелеву башню, причем не один раз. Виктор Люстиг считается самым талантливым аферистом, из всех когда-либо живших на свете. У него было 45 псевдонимов, и он свободно говорил на пяти языках. Только в США его арестовывали 50 раз, однако за отсутствием улик отпускали на волю.

В мае 1925 года Люстиг в поисках приключений прибыл в Париж. В одной из газет он прочитал, что знаменитая башня порядком обветшала и нуждается в ремонте. Мошенник составил поддельную верительную грамоту, в которой назвал себя заместителем главы Министерства почты и телеграфа, затем пригласил шестерых известных бизнесменов в дорогой отель, где остановился, и рассказал, что расходы на башню неоправданно огромны, дескать, правительство решило снести ее и продать на металлолом на закрытом аукционе. А чтобы не вызвать возмущение общественности, успевшей полюбить башню, уговорил дельцов держать все в секрете. Через некоторое время он продал право на утилизацию башни Андре Пуассону и бежал в Вену с чемоданом наличных денег. Пуассон, не желая выглядеть дураком, скрыл факт обмана.

Поэтому спустя некоторое время Люстиг вернулся в Париж и еще раз сбагрил башню по той же схеме. Однако на этот раз ему не повезло, поскольку обманутый бизнесмен заявил в полицию, и Люстиг был вынужден срочно бежать в США. Помимо Эйфелевой башни за ним числилось множество дел, вплоть до организации мошеннических лотерей на трансатлантических рейсах. В декабре 1935 года он был арестован и предан суду. Умер от пневмонии в 1947 году в знаменитой тюрьме Алькатрас возле Сан-Франциско.