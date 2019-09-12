Киновыходные в стиле фильма «Такси»: Марсель

Фильм «Такси» Жерара Пиреса по сценарию Люка Бессона ворвался в кинопрокат в 1998 году, сделал звездой Сами Насери, открыл кинематографу Марион Котийяр и влюбил зрителей в Марсель. Французский юмор, любовь и дружба, захватывающие гонки в самом сердце старинного портового города обеспечили «Такси» толпы поклонников, а туристам — новый маршрут по следам культовой картины. «Коммерсантъ Стиль» не предлагает прокатиться по Марселю со скоростью 190 км/ч из соображений законопослушности и безопасности, но прогуляться по местам из фильма в выходные настоятельно рекомендует.

Собор Сен-Мари-Мажор

Даниэль мчится на мопеде по проспекту Водуайе и проносится мимо кафедрального собора Марселя — Сен-Мари-Мажор. Величественное здание внушительных размеров получило в народе милое прозвище «пижама» благодаря необычной полосатой отделке.

Архитекторы задумывали Сен-Мари-Мажор как крупнейшую святыню Франции, чтобы подчеркнуть значимость Марселя, а первый камень в основание собора заложил сам император Наполеон III.

Строительство затянулось на 40 лет, однако результат того стоил: огромное здание, 70 метров в высоту и 140 в длину, но легкое и воздушное за счет необычного дизайна. Создатели не поскупились на изысканные материалы: флорентийский зеленый камень, тунисский оникс, каррарский белый мрамор — их сочетание и породило броские полосы фасадов. Изяществом и утонченностью линий собор напоминает итальянские церкви, внутри он щедро украшен венецианской мозаикой, а высокие окна светятся разноцветными витражами. В соборе расположено несколько смотровых площадок, с которых открывается восхитительный вид на Старый порт и белоснежные яхты в лазурных водах.

Где: Place de la Major 13002, Marseille





Старый порт

Старый порт, так или иначе, постоянно мелькает в окнах машин героев, все действие фильма разворачивается в его окрестностях. Это сердце Марселя, здесь пахнет морем, шампанским с яхт, и именно отсюда начинаются почти все маршруты по городу. Считается, что Старый порт был основан в 600 году до н. э. финикийцами. Вплоть до XIX века Старый порт был важным торговым узлом и фактически окном в Марсель, но времена менялись, новым судам становилось тесно в привычной акватории. Началось строительство Нового порта, куда переместился центр коммерческой тяжести, а Старый порт остался символом города, главной точкой морских прогулок и спорта.

Сегодня Старый порт окружен историческими зданиями, красивыми набережными, в его водах находятся суровые форты и тот самый замок Иф, где томился граф Монте-Кристо. Горожане по-прежнему приходят на берег порта за свежайшими креветками, а туристы устраивают целые эногастрономические туры. На открытой площадке возвышается маяк Сен-Мари. Он давно не используется по назначению, но гостеприимно встречает корабли у марсельских берегов, а для туристов исполняет скромную роль смотровой башни.

Где: La Vieux Port, 13002, Marseille





Набережная Quai Du Port

Первый маршрут Даниэля в качестве таксиста пролегает через набережную Ке-дю-Порт. Здесь на рынке герой встречает свою первую клиентку и любезно подвозит по ее любимому маршруту. Ке-дю-Порт — северная граница Старого порта. В солнечный день лучше места для прогулок не придумать: просторная набережная распахивает объятия, радует сверкающей водной гладью, видами на форты и корабли. Неспешно прогуливаясь по Ке-дю-Порт, стоит обратиться внимание на здание мэрии Марселя. По соседству находятся Музей старого Марселя и Музей римских верфей. А чуть дальше расположился уютный старинный квартал Панье с крутыми подъемами и лабиринтами узких улочек. И конечно, невозможно отказать себе в удовольствии прокатиться на ослепительно белом колесе обозрения и увидеть портовый город во всей красе.

Набережная славится также рыбными ресторанами. Здесь почти на каждом шагу можно отведать традиционные блюда из морепродуктов, в том числе легендарный суп буйабес, а вечером любоваться тонущим в гавани солнцем за бокалом вина.

Где: Quai Du Port, 13002, Marseille





Набережная Quai de Rive Neuve

Даниэль знакомится с Эмильеном и подвозит его до бульвара Вольтер. На маршруте героев встречается тоннель, выезжая из которого они попадают в район набережной Рив-Нёв — южной границы Старого порта. Набережная Рив-Нёв, оправдывая название (фр. «новый берег»), была застроена и облагорожена относительно недавно, и отличается от своей соседки Ке-дю-Порт солидными неоклассическими зданиями и более динамичным ритмом. К югу от набережной раскинулась оживленная площадь Тиар и большая пешеходная Картье-дез-Арсено с множество магазинов и ресторанов. Гуляя по Рив-Нев, невозможно пройти мимо La Crie — национального театра Марселя. Удивительно, но раньше здесь располагался рыбный рынок: «начинку» реконструировали в 1981 году, а внешний вид здания так и остался неизменным с XVIII века.

С закатом солнца на Рив-Нёв начинается ночная жизнь. Людей становится больше, вечерние огни создают игривое настроение, а многочисленные бары и пабы распахивают двери для романтических посиделок или шумных вечеринок с морским акцентом.

Где: Quai de Rive Neuve, 13002, Marseille





Вокзал Сен-Шарль

Полиция выслеживает банду на «мерседесах» неподалеку от бульвара Вольтер, где находится полицейский комиссариат. Наконец по улице вихрем проносится красный автомобиль, а на его фоне мелькает лестница вокзала Сен-Шарль на площади Нарвик. Вокзал Сен-Шарль — один из старейших во Франции, построен 1848 году. А в 1926 году, подобно королевской резиденции, вокзал обзавелся великолепной широкой лестницей, которая невольно вызывает ассоциации с Потемкинской лестницей в Одессе. На ступенях расположились бронзовые и мраморные скульптуры, а некоторые пролеты оборудованы смотровыми площадками, с которых открывается чудесная панорама города.

Сегодня в Сен-Шарль сумасшедший пассажиропоток — до 15 млн человек. Во многом это стало возможным благодаря запуску экспрессов в Париж, которые домчат до французской столицы всего за три часа. Вокзал порадует туристов развитой инфраструктурой, здесь можно заглянуть в симпатичные сувенирные лавки и выпить чашку кофе в ожидании рейса.

Где: Square Narvik, 13232, Marseille





Бухта Валон-дез-Оф

Полиция проверяет документы у немцев в сером мерседесе. Прямо за спиной комиссара Жибера — мост Фальшивых Денег у бухты Валон-дез-Оф. В отличии от набережных, бухта находится в тихом уединенном месте порта, в одноименной рыбацкой деревушке. В колоритном поселении Валон-дез-Оф тесно расположились частные дома, у берега плотными рядами стоят маленькие катера и лодки. Местные жители ведут несуетливый образ жизни, отовсюду веет теплом и уютом — время здесь словно остановилось.

Прогуливаясь по склонам Валон-дез-Оф, несложно отыскать миниатюрные пустынные пляжи с изумрудной водой и любоваться морской далью практически в одиночестве и вдали от городского шума. По словам марсельцев, именно в Валон-дез-Оф можно увидеть настоящий живой Марсель.

Где: Rue du Vallon des Auf es, 13007, Marseilles

Дарья Черткова