В Ульяновске экс-сотрудник банка присвоил 26 млн рублей

В Ульяновске экономист отделения одного из крупных банков похитил у кредитного учреждения более 26 млн руб. Об этом сообщила прокуратура области.

По данным следствия, с апреля по май 2018 года он вводил в компьютерную базу данных недостоверную информацию, чтобы увеличивать лимит денежных средств на его личном счете. Все это злоумышленник провернул со вторым участником аферы – Анатолием Игнатьевым.

В результате мужчина признан виновным по чч. 1,4 ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, в том числе совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Его приговорили к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 250 тыс. руб., а также взыскали причиненный банку ущерб. Анатолия Игнатьева, сообщника экс-сотрудника банка, осудили на 5 лет колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб.

Алена Смирнова