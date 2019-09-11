Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани

Церемония награждения престижной международной премии по архитектуре Карима Ага Хана IV пройдет 13 сентября в Казани. Мероприятие состоится в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля. Призовой фонд составит $1 млн, передает ИА «Татар-информ».

В церемонии награждения примет участие сам основатель премии принц Карим Ага Хан IV, который сегодня, 11 сентября, приедет в Татарстан. Премию вручат шести проектам-финалистам. Среди них — программа развития общественных пространств Татарстана, которая получит порядка $166 тыс. Часть средств планируется направить на привлечение в республику экспертов в области исламской архитектуры.

Принц в рамках визита в Татарстан также намерен посетить Болгар, где он побывает в местном городище, исламской академии, Белой мечети. Кроме того, он примет участие в церемонии гашения специальной почтовой марки, которую выпустят в связи с присвоением Татарстану премии Ага Хана. Планируется выпуск 150 тыс. экземпляров, штемпеля отправят в Москву и Казань.

"Ъ-Казань"