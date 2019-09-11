«Ласточку» из Ростова в Анапу запустят в декабре

Скоростной электропоезд «Ласточка» Ростов — Анапа вводится в расписание движения с 8 декабря, сообщает «Ростов-Транспорт».

«На практике это планируется реализовать следующим образом: к одной из ''Ласточек'' Ростов — Новороссийск, которая следует через Славянск-на-Кубани, будут цеплять второй такой же состав, Ростов — Анапа. Два сцепленных состава ''Ласточек'', по 5 вагонов в каждом, часть пути будут проделывать вместе. После расцепки на станции ''9-й километр'' один состав поедет в Новороссийск, а другой — в Анапу», - говорится в сообщении.

Состав будет отправляться из Ростова в 6:38, из Батайска в 6:57, и прибывать в Анапу в 12:10. «Новороссийский» состав будет прибывать на конечный пункт в 11:37. Обратного расписания в системе РЖД пока нет.

Дарья Голякова