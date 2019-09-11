«Яндекс.Деньги»: расходы россиян на сотовую связь выросли на 11%

Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь в январе—августе текущего года выросли на 9% и 11%. Однако средний платеж за онлайн-кинотеатры и платное ТВ уменьшился почти на 13%, следует из исследования «Яндекс.Денег», на которое ссылается «РИА Новости». Неизменными остались расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В рамках исследования сравнивались траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев 2019 года с расходами за аналогичный период прошлого года.

По оценке «Яндекс.Денег», в России средний платеж за сотовую связь находится на планке 344 руб. В Волгограде и Челябинске этот показатель увеличился на 57% и 46%, в Красноярске и Казани уменьшился на 14% и 16%. Самый высокий чек аналитики отметили в Волгограде и Санкт-Петербурге — 671 и 541 руб., москвичи тратят на мобильную связь в среднем 444 руб., а самый низкий показатель — 238 руб.— зафиксирован в Омске.

За платные телеканалы россияне в среднем платят 880 руб., самый высокий показатель в Воронеже — 1033 руб. За домашний интернет средний чек оценили в 598 руб., наибольший рост отметили в Новосибирске, где он вырос на 39% — до 540 руб.

Средний чек за ЖКУ оценили в 3008 руб., самый большой прирост — на 15%, до 2718 руб.,— в Самаре. Больше всего на оплату услуг тратят в Казани и Москве — 5970 и 3937 руб. соответственно. Среди регионов с наиболее высокими показателями также находятся Екатеринбург (3780 руб.), Новосибирск (3620 руб.) и Челябинск (3482 руб.). Меньше всего платят в Воронеже и Волгограде — 1496 и 1537 руб. Оплачивать коммунальные услуги 79% пользователей предпочитают с компьютера, а 21% — со смартфона.

О том, сколько россияне тратят на развлечения,— в публикации “Ъ FM” «Выходным дням сокращают статью расходов».