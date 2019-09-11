Премьер-министр Японии распустил правительство для проведения перестановок

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Kyodo. Причиной масштабной отставки стало запланированное премьер-министром Синдзо Абэ изменение состава правительства после победы правящей Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле.

Как передает японское агентство, если во время предыдущей перестановки правительства многие министры сохранили свои позиции, то сейчас на прежних должностях останутся только двое — генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Сегодня, 11 сентября, будет объявлен новый состав правительства.

О том, как премьер-министр увеличил свои шансы на руководство Японией до 2021 года, — в материале “Ъ” «Синдзо Абэ пошел на рекорд».