В чем правда БРО

У коммунистов возникли разногласия в оценке рекордно низкого показателя кандидата от КПРФ на прошедших выборах главы Башкирии. Выдвинутый партией глава рескома, депутат Курултая на постоянной основе Юнир Кутлугужин набрал на выборах всего 6,9% голосов, ухудшив показатель 2014 года на 3%. Господин Кутлугужин от имени башкирского реготделения партии (БРО) сделал резкое заявление о том, что считает результаты выборов сфальсифицированными. С его оценкой не согласились в ЦК, назвав ее «личным эмоциальным мнением» партийца. В самой компартии есть люди, которые считают заявление господина Кутлугужина попыткой «сохранить лицо».

Глава башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин опубликовал на сайте регионального отделения партии заявление в связи с прошедшими 8 сентября выборами главы республики. Господин Кутлугужин набрал на них 6,9%, ухудшив свой же результат 2014 года на 3% (тогда он набрал 10,13% голосов). В заявлении, которое преподносится от имени всего башкирского регионального отделения, или БРО, господин Кутлугужин называет прошедшие выборы «самыми грязными и нечистоплотными за все последние годы». Он уверен, что на них «открыто применялся административный ресурс», явка (72%) выглядит «нереалистичной» и «нарисована продажными членами избирательных комиссий». Результат единоросса Радия Хабирова, который победил с результатом 82%, господин Кутлугужин называет «издевательским» и следствием применения «каруселей», «вбросов» и других способов «подтасовывания показателей под спущенные сверху цифры».

Коммунист уверен, что его оппонент из «Единой России» не мог набрать такой высокий процент, так как у электората эта партия ассоциируется с «разрухой, повышением пенсионного возраста и беспределом». Сам господин Хабиров, по мнению господина Кутлугужина, в избирательной кампании «нагло использовал должностное положение для самопиара в СМИ», так как не уходил в предвыборный отпуск.

В заключение коммунист требует, не уточняя, к кому обращается, изменить избирательное законодательство, устранив из него муниципальный фильтр, а также перенести единый день голосования с сентября на октябрь, март или апрель.

Отметим, что Юнир Кутлугужин — депутат Курултая Башкирии на постоянной основе, глава фракции КПРФ. Занимает должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ и имеет право законодательной инициативы. В ходе выборов и предвыборной агитации в таких громких заявлениях коммунист замечен не был.

В центральном комитете КПРФ вчера поспешили дезавуировать выступление Юнира Кутлугужина. Куратор рескома — депутат Госдумы, член ЦК Александр Ющенко заявил «Ъ», что у ЦК «в целом нет вопросов к выборам, прошедшим в Башкирии», а заявление главы рескома является «его личным, к тому же эмоциональным мнением».

В партии собирают данные о нарушениях в день голосования и по конкретным случаям намерены направить жалобы, добавил депутат.

Отметим, что аналогичные заявления коммунисты делают после каждых выборов. В суд на обжалование итогов голосования они подают крайне редко и без результата.

Среди башкирских коммунистов тоже неоднозначно отнеслись к заявлению кандидата. По мнению первого секретаря советского райкома КПРФ Альберта Рахматуллина, «удобно свалить все на нарушения, чтобы оправдать низкий результат и сохранить лицо». Он напомнил, что предлагал выдвинуть на выборы другого кандидата, «способного провести яркую избирательную кампанию», но это предложение не было поддержано. Коммунист признает, что партия не организовала должного наблюдения на участках, «хотя эта тема обсуждается после каждых проигранных выборов».

Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров считает реакцию главы рескома следтвием того, что кандидат от КПРФ «получил самый низкий результат за всю историю выборов главы республики». «Если были нарушения, почему их наблюдатели подписывали протоколы? Я считаю, что у КПРФ нет никаких оснований ставить под сомнение результаты выборов», — отметил он.

Так как на выборах главы реальной борьбы не было, заявление коммуниста действительно похоже на «простую имитацию оппозиционности и оправдание своего проигрыша», отмечает политолог Станислав Шкель. «Никаких политических или юридических последствий, разумеется, у этого заявления не будет»,— заключил он.

Влада Шипилова, Булат Баширов