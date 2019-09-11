Активистов берут в свидетели

Оперативники Следственного комитета РФ вчера провели обыски на квартирах уфимских активистов штаба оппозиционера Алексея Навального — Лилии Чанышевой и Федора Телина. Обыски и изъятия прошли также на квартире у родственников господина Телина. Изъяты компьютеры, документы, личные банковские карты, а у членов семьи господина Телина — личные сбережения. В СКР объяснили действия расследованием уголовного дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией, возбужденного по статье 174 УК РФ (отмывание денежных средств). В регионах, в том числе в Башкирии, для участия в этом расследовании, судя по всему, выделена отдельная группа силовиков, отмечают адвокаты.

Обыск на квартире уфимского координатора штаба Алексея Навального — Лилии Чанышевой вчера продлился около пяти часов — сотрудники СКР и полиции пришли к ней домой в восемь часов утра. Завершился обыск около часа дня. Первым делом у Лилии Чанышевой был изъят мобильный телефон, так что она не смогла позвонить адвокату. «Пришлось долго доказывать свое право на единственный звонок»,— сообщила она ”Ъ”. После обеда та же оперативная группа в сопровождении госпожи Чанышевой провела обыски в помещении штаба на улице Пушкина. Там была изъята техника, документы и карта памяти. «Забрали в том числе личные документы сотрудников, например, на покупку автомобиля. Еще изъяли справку о коррупции в республике. Может быть, заодно и по ней расследование проведут. У меня забрали личные пластиковые банковские карты»,— отметила госпожа Чанышева.

Обыски, как пояснили координатору, проводились по постановлению Басманного суда Москвы от 3 сентября. Оперативники объяснили действия расследованием уголовного дела по статье 174 УК РФ (отмывание денежных средств), которое возбуждено в отношении Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным. Фонд известен резонансными расследованиями в отношении известных российских чиновников.

Лилии Чанышевой в деле присвоен статус свидетеля. После обеда ее доставили на допрос во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР. Допрос продлился полтора часа.

В СУ СКР комментировать оперативные мероприятия отказались.

«Мне задали 19 вопросов. От дачи показаний я отказалась по 51-й статье Конституции (позволяет не свидетельствовать против себя и членов семьи.— ”Ъ”)»,— сообщила координатор.

Вместе с госпожой Чанышевой на допрос был доставлен ее муж. «Даже не знаю, зачем: он отношения к моей работе не имеет. Видимо, потому что мы просто проживаем в одной квартире»,— отметила Лилия Чанышева. Она добавила, что не имеет никаких сомнений в том, что деятельность штаба финансируется в соответствии с законом.

Штаб Алексея Навального в Уфе известен проведением протестных акций против коррупции, в защиту гражданских прав, проведением общественных расследований, подготовкой и организацией наблюдения на выборах. К выборам 8 сентября, например, штаб привлек около ста наблюдателей, которые работали на участках в том числе в интересах КПРФ, самовыдвиженцев и кандидата на пост главы республики Владимира Барабаша.

У юриста штаба Федора Телина, который находится в отъезде, обыски провели на квартире и у родителей. Активист написал на своей странице в социальной сети Facebook, что оперативники вынесли из квартиры родителей «все деньги, даже мелочь забрали». Позже отца господина Телина также допросили во втором отделе СУ СКР. По информации ”Ъ” следователь предложил вернуть родителям деньги, если они подтвердят законность их получения.

Обыски у сотрудников штаба Навального вчера прошли также и в других городах — Перми, Самаре и Саранске.

Адвокат Лилии Чанышевой Рамиль Гизатуллин отмечает, что «по всей видимости, на это расследование брошены большие силы». «Предполагаю, что создана объединенная следственная группа с координатором в Москве. Об этом свидетельствует то, что все следственные действия проводятся на основании отдельных поручений, с которыми нас отказываются ознакомить. На месте на каждого активиста приходится до восьми сотрудников правоохранительных органов, которые участвуют при обысках»,— отметил он.

Адвокат Роман Петров отмечает, что «в таких непонятных делах тактика отказа от показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции —верная»: «На этом этапе расследования никто не обязан давать показаний, как бы следователи не поддавливали, намекая на то, что раз отказываетесь, значит, в чем-то виноваты». Что касается изъятия личных сбережений, то стоит заявить следователю ходатайство о возврате средств, приложив документы подтверждающие происхождение денег, или обжаловать действия следователя в прокуратуре или суде, отметил господин Петров.

Политолог Аббас Галлямов отмечает: «Да, выборы прошли, до следующих далеко, поэтому пока можно не церемониться. Сейчас силовики попытаются нанести максимальный ущерб оппозиции. Очевидно, что если они этого не сделают, то в следующем избирательном сезоне режим может столкнуться с еще более серьезными проблемами, чем те, что он получил в Москве в этом году».

Наталья Павлова