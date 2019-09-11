АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА)

Оператор транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой через Россию, Казахстан и Белоруссию. Создан на базе АО ОТЛК в результате реорганизации, стал его правопреемником в области производственной деятельности. Работает по схеме «без активов». Учредители — ОАО РЖД, ГО «Белорусская железная дорога» (БЖД) и АО «НК "Казахстан темир жолы"», каждому принадлежит по 33,33% акций. Объем перевозок ОТЛК ЕРА в 2018 году — 280,6 тыс. TEU (рост на 60% к 2017 году), за первое полугодие 2019 года — 135,2 тыс. TEU (на 34% выше аналогичного периода 2018 года). Совокупная выручка АО ОТЛК и ОТЛК ЕРА в 2018 году — 22,8 млрд руб. с учетом операционной деятельности АО ОТЛК (до реорганизации) в размере 3,1 млрд руб., совокупная чистая прибыль — 2,9 млрд руб. (с учетом результатов АО ОТЛК в размере 72 млн руб.). Дивиденды по итогам 2018 года — 2,14 млрд руб.