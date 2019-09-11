ЦИК Татарстана окончательно утвердил результаты парламентских выборов в Татарстане, согласно которым «Единая Россия» получила более 72% голосов. Представители КПРФ и «Справедливой России» в избиркоме приложили к итоговому протоколу особое мнение, заявив, что выборы прошли с «грубейшими нарушениями», которые им удалось зафиксировать на видео. Однако руководство ЦИКа, ссылаясь на данные от участковых избирательных комиссий (УИК), настаивает, что никаких нарушений не было. В Центризбиркоме уверены, что «член комиссии врать не будет».



Вчера ЦИК Татарстана утвердил результаты голосования на парламентских выборах в республике. Согласно окончательным данным, на выборах в Госсовет 8 сентября вновь победила «Единая Россия», получив почти 1,5 млн голосов избирателей (72,43%). За КПРФ голосовали 221 тыс. человек (10,74%). Остальные партии проходной барьер не прошли. Явка составила 70,08%. В итоге коммунисты провели в Госсовет шесть депутатов, а «Единая Россия» 44 человека по партсписку и еще 41 — по одномандатным округам. Также в округах победили по одному представителю «Справедливой России», ЛДПР и Партии роста. Кроме того, в Госсовет прошли шесть самовыдвиженцев.

Глава ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов, подводя итоги, заявил: «Выборы прошли спокойно и в штатном режиме». Секретарь комиссии Надежда Борисова заверила, что «каких-либо нарушений, влияющих на итоги голосования, не имелось». Однако на это возразил присутствовавший на заседании первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов: «У нас одно заявление в Следственный комитет, в прокуратуру — два, в МВД — два, 32 — в ЦИК! С видеосъемками — как делаются вбросы бюллетеней! На некоторых участках нам даже не дали протокол. О чем мы вообще говорим? Все было прекрасно? Ничего подобного!»

Заведующая правовым отделом ЦИКа Елена Григорьева пыталась убедить коммунистов, что их жалобы не были обоснованы и ни один факт вброса не подтвердился. При этом она заявила, что наблюдатели от партии, «постоянно перемещались по избирательным участкам» и снимали на видео, чтобы «спровоцировать» членов комиссий. За ЦИК вступился московский электоральный юрист Максим Прокофьев, который представляет в комиссии Партию роста, а также защищал в суде Партию пенсионеров и «Коммунистов России» в ходе избирательной кампании. Он заявил, что наблюдатели КПРФ 8 сентября «немножечко кошмарили избирательные комиссии».

Господин Шагиахметов несколько раз повышал голос, чтобы успокоить партийцев, однако коммунисты настаивали, что выборы были сфальсифицированы. «Вы камеры убрали с участков! Но у нас есть видео!» — возражал Артем Прокофьев. «Закон выполняйте о выборах. Тогда никаких вопросов не будет!» — возмущался Хафиз Миргалимов. Кандидат КПРФ по Девонскому округу Альметьевска Александр Лапко сообщил, что подал жалобу о подлоге документов на УИК №767. Коммунисты настаивали, что без ее рассмотрения у ЦИКа нет права подводить итоги выборов.

С результатами голосования также не согласились в «Справедливой России». Представитель партии в ЦИКе Эрик Куралов на заседании сообщил, что в день выборов поступило сообщение о вбросе на УИК №262 в Казани. Он выехал на участок, показал удостоверение члена Центризбиркома, но председатель комиссии сказала, что ей «это удостоверение ни о чем не говорит». В итоге господину Куралову так и не дали ознакомиться со списком избирателей на участке. «Да, комиссия не сразу приняла ваши полномочия…»,— согласилась Надежда Борисова. «А удостоверение они читать не умеют?» — со смехом поинтересовалась глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева. Пояснить, почему члену ЦИКа так и не дали ознакомиться с документами, госпожа Борисова не смогла. А Мидхат Шагиахметов вовсе попросил господина Куралова «не выносить» этот вопрос на заседание ЦИКа.

Член Центризбиркома с правом совещательного голоса от «Яблока» Азат Габдульвалеев сказал, что также попал в ситуацию, когда ему не дали ознакомиться со списками избирателей на УИК №1498 в Зеленодольском районе. Господин Габдульвалеев добавил, что проанализировал результаты выборов на участках, где были установлены электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Оказалось, что там за «Единую Россию» проголосовало в среднем лишь 53%. Представитель «Яблока» назвал выборы в Татарстане «грязными и недобросовестными». «ЦИК не справился со своей работой»,— завершил он выступление под аплодисменты справороссов и коммунистов.

В ответ Мидхат Шагиаметов заметил, что господин Габдульвалеев сотрудничает с движением «Голос», которое, по словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, публикует недостоверную информацию. А Елена Григорьева отметила, что, по ее данным, господин Габдульвалеев на УИК №1498 в день выборов хотел не посмотреть списки избирателей, а «пересчитать голоса», но на это у него нет права. «Да что вы мне сказки рассказываете! У меня даже видео есть, как я просил списки избирателей»,— не выдержал господин Габдульвалеев. «Член комиссии врать не будет»,— ответила сотрудница ЦИКа. На этот раз овациями была удостоена госпожа Григорьева. Зал громко смеялся.

Спустя почти два часа споров члены ЦИКа все же подписали протокол о результатах выборов. Подписи поставили 12 членов комиссии (двое на заседание не пришли). При этом Эрик Куралов и представитель КПРФ Валентин Кострин зачитали свое особое мнение, еще раз подытожив все «грубейшие нарушения», которые были зафиксированы как в день голосования, так и в ходе всей кампании. В их числе вбросы бюллетеней, «карусели», нарушение процедуры подсчета голосов. В обоих документах сказано, что результаты голосования были получены «за счет нарушения принципа свободных выборов».

Члены ЦИКа приняли постановление об утверждении итогов выборов. «За» голосовали 10 членов, двое — против.

Кирилл Антонов