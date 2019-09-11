Налоговики бетонируют завод

Налоговая служба подала заявление о банкротстве очередной компании, аффилированной с экс-депутатом саратовской гордумы Алексеем Березовским. ООО «СПП „Аркада“» просят признать несостоятельной из-за долга 5,83 млн руб. До этого уже был подан иск о банкротстве контролируемого господином Березовским ЗАО «Сартехстройинвест», а в отношении ООО «Группа компаний „Аркада“» уже введено наблюдение. Господин Березовский утверждает, что иск о банкротстве одной из организаций никак не скажется на деятельности других, поскольку они самостоятельные юридические лица, однако юристы считают, что это зависит от того, как много у них «точек соприкосновения».

В Арбитражный суд Саратовской области подан иск о банкротстве еще одной коммерческой организации, входящей в группу компаний «Аркада», контролируемую бывшим депутатом саратовской городской думы Сергеем Березовским. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области требует признать несостоятельным ООО «СПП „Аркада“». Сумма исковых требований составляет 5,83 млн руб. Подробностей дела нет, заявление пока не принято к рассмотрению.

• ООО «СПП „Аркада“» — это входящий в ГК «Аркада» бетонный завод, выпускающий товарный, мозаичный бетоны, а также пескобетон и керамзитобетон. В прошлом году ООО «Альянсгрупп» из поселка Зоринский Саратовской области уже пыталось обанкротить СПП «Аркада» из-за долга 483 тыс. руб., но бетонный завод расплатился с кредитором и во введении наблюдения было отказано. Единственным учредителем ООО «СПП „Аркада“» является Лидия Березовская. Предприятие стабильно работает, выручка за 2018 год составила 126,2 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Как сообщал „Ъ“, в конце августа было введено наблюдение в отношении ООО «Группа компаний „Аркада“». Иск о банкротстве организации подал банкротящийся банк «БФГ кредит». Изначально сумма исковых требований составляла 2 млрд руб., однако в реестр требований кредиторов было включено лишь 370,1 млн руб., из которых 127,5 млн руб.— основной долг, 115 млн руб.— проценты по кредиту, 127,5 млн руб.— пени. Как указано в материалах арбитражного дела, группа компаний «Аркада» в 2015 году брала в банке кредит под залог 81 квартиры в домах в 3м проезде МуленковаА.П. (ЖК «Изумрудный»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Группа компаний „Аркада“» принадлежит Кириллу Березовскому, сыну бывшего депутата Алексея Березовского. В группу компаний также входят строительные организации ООО «Сартехстрой», ЗАО «Сартехстройинвест», ООО «Аркада-С», занимающееся строительством дорог ООО «Оптимус», а также ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод». Входящие в группу компаний строительные организации занимаются возведением ЖК «Солнечный10» в Кировском районе Саратова, 16 домов жилкомплекса «Изумрудный» в Волжском районе и ЖК «Весенняя» в Волжском районе Саратова. Компании Алексея Березовского принимали участие в строительстве саратовского перинатального центра, нескольких детских садов и школ по государственным контрактам.

Также банкротится ЗАО «Сартехстройинвест». Заявление в арбитраж подало ООО «Машстройсервис». Сумма требований составляет 1,37 млн руб.

Как писал „Ъ“, в октябре прошлого года единоросс Алексей Березовский досрочно сложил полномочия депутата гордумы Саратова, это произошло после критики застройщика губернатором области Валерием Радаевым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. ЗАО «Сартехстройинвест» занималось реконструкцией стадиона «Авангард» в Саратове. Стоимость контракта составляла около 200 млн руб. Стадион должен был стать тренировочной базой российской сборной по футболу на ЧМ2018, но был сдан лишь в декабре прошлого года. Губернатор и спикер Госдумы выразили недовольство задержкой сроков сдачи стадиона, после чего Алексей Березовский добровольно отказался от мандата. Еще один скандал был связан со строительством школы «Аврора» в Кировском районе Саратова — в построенном здании были выявлены дефекты (со стен облезла краска и штукатурка). Комментируя ситуацию, Алексей Березовский обещал устранить появившиеся недочеты и предложил две причины случившегося — «несоблюдение нанятым подрядчиком технологий или качество ­материала».

Вчера господин Березовский был недоступен для комментариев и не отвечал на звонки. Ранее он заявлял „Ъ“, что все компании группы являются самостоятельными юридическими лицами и банкротство одной из них никак не скажется на других.

Саратовский юрист Дмитрий Храмов считает, что чем больше связей, контактов и других «точек соприкосновения» между банкротящимися организациями, тем больше шансов, что признание несостоятельной одной из них повлияет на несостоятельность другой. «Все зависит от схем, по которым взаимодействуют разные организации, входящие либо не входящие в одну группу. Чем меньше между ними связей (договоров, сделок и так далее), тем меньше шансов, что поданные в отношении одной из них иски повлияют на судьбу другой. Но если у них, к примеру, общий руководитель, и он привлекается судом к субсидиарной ответственности по иску о банкротстве, то он может быть отстранен от руководства (дисквалифицирован) в другой организации. Здесь для арбитражного управляющего открывается большое поле деятельности»,— подытожил юрист.

Марина Ковалева