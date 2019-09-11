«Газпром» выполнил команду ФАС

После двух лет переговоров «Газпрому» и ФАС удалось найти компромисс по вопросу тарифов АО «Газпром газораспределение Пермь», основной газотранс­портной организации региона. ФАС считала, что в тарифе АО 300 млн руб. в год «лишних», и более трех лет не пересматривала тариф. В итоге газовики согласились направить из своих доходов порядка 100 млн руб. в год на газификацию региона, а сами получат повышение тарифа на 1,4% (порядка 30 млн руб. выручки). Эксперты называют найденный компромисс объективным.

Вчера руководитель ФАС России Игорь Артемьев, губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов подписали регуляторный контракт в сфере газоснабжения Пермского края, направленный на развитие газификации региона.

Контракт рассчитан на пять лет, его объем 510 млн руб. — столько (в среднем 70–120 млн руб. в год) компания инвестирует в газовое хозяйство Прикамья, начиная с этого года. Предполагается газифицировать 12 тыс. домовладений, построить 56 км сетей и 6 объектов соцкультбыта.

Подписание регуляторного контракта более двух лет было предметом спора между ФАС и пермским под­разделением «Газпрома». Еще летом 2017-го ФАС проверила обоснованность тарифов двух ключевых активов монополии в Перми — ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» (ГМП) и АО «Газпром газораспределение Пермь». Тарифы данных организаций регулирует непосредственно сам федеральный орган, а не Региональная служба по тарифам. Тогда ФАС приняла решение снизить с 1 августа 2017 года сбытовую надбавку для ГМП на 5,04%.

В отношении тарифа на транспорт для АО «ГГП», в котором ФАС признала «лишними» расходы сразу на 300 млн руб. в год, была предложена схема регуляторного контракта, который должны подписать ГГП, ФАС и краевое правительство. Документ позволял направить скорректированную сумму тарифной выручки газорас­пределительной компании на газификацию региона. Сам контракт предлагалось заключить на три года, за это время из выручки АО «ГГП» должно быть изъято свыше 900 млн руб. Годовая выручка АО «ГГП» составляет более 2 млрд руб. без учета спецнадбавки.

Все это время между газовиками и регулятором шел жесткий торг. Бывший Топ-менедж­мент ГГП отказывался подписать документ. Газовики якобы были согласны отдать порядка 170–230 млн руб., антимонопольщики грозили довести сумму изъя­того до 400 млн. В числе статей, которые ФАС предлагал «пустить под нож», — расходы газовиков на ДМС, аренда газопроводов и их амортизация. На фоне этого у ГГП не индексировались тарифы.

Пермский край оказался «заложником разных точек зрения — ФАС и „Газпрома“»,— комментировал ход переговоров губернатор Максим Решетников.

Потепление в переговорах наметилось этим летом. По данным „Ъ-Прикамье“, прошло несколько совещаний с участием губернатора, где детально разбирались расходы ГГП. По данным источника, знакомого с ходом переговоров, на них и были найдены «точки соприкосновения»: «в чем-то газовикам пришлось оптимизироваться, ужаться».

По данным „Ъ-Прикамье“, наиболее существенной нецелевой статьей расходов была признана аренда газопроводов. Газовики согласились с ней без сопротивления: аренда газопроводов закончилась в связи с выкупом объектов на баланс ГГП. Была секвестрирована программа ДМС: «Бабушка не должна платить за то, что газовики ходят к врачам»,— пояснил собеседник, знакомый с ходом переговоров. Пострадали различные мелкие расходы, например канцелярские, которые в сумме давали копеечную экономию.

Взамен ФАС решила пересмотреть не менявшиеся тарифы ГГП — в августе ведомство одобрило повышение транспортного тарифа на 1,4%, правда, дата повышения будет известна после регистрации приказа в Мин­юсте РФ. По информации „Ъ-Прикамье“, указанный рост тарифа принесет компании дополнительно порядка 30 млн руб. в год.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин пояснил, что сумма контракта оказалась меньшей следующим образом.

«Тариф был заморожен и не индексировался с июля 2016 года, а инфляция была. За это время у „Газпром газораспределение“ появились новые сети, а это дополнительная амортизация, которую мы обязаны учитывать. Самое главное: мы решили проиндексировать затраты на фонд оплаты труда выше темпов инфляции, то есть поднять зарплату простому персоналу ГГП до уровня среднего по отрас­ли в Пермском крае. Причем управленческого персонала эта индексация не коснулась, уровень их зарплат не увеличился,— пояснил „Ъ-Прикамье“ представитель ФАС.— Итоговая сумма очень серьезная для развития газификации региона».





Гендиректор ГГП Сергей Черезов в свою очередь подчеркнул «эффективность взаимодействия газовиков, федерального регулятора и краевого правительства».

Бывший заместитель гендиректора ГГП Алексей Золотарев считает сумму контракта справедливой: «Ушли из аренды газопроводы, доходы от них были перераспределены на газификацию. Это объективно и правильно».

«Тариф — это баланс интересов. Есть реальные затраты и прибыль. Поэтому контракт — это некий компромисс. Все довольны: газовики сохранили свой тариф, а край добился инвестиций в газовое хозяйство»,— полагает владелец газового трейдера «Пермеврогаз» Евгений Ремпель.

Вячеслав Суханов