Явка на муниципальных выборах в Краснодарском крае составила 62,7%

На Кубани подвели итог муниципальных выборов, прошедших в Единый день голосования, 8 сентября. Явка избирателей составила 62,7%. В 2014 году на таких же выборах показатели составляли всего 48%.

По словам председателя краевого избиркома Алексея Черненко, в регионе прошло 539 кампаний, в которых приняло участие около 13 тыс. кандидатов. В выборах принимал участие 41 муниципалитет. На участках работало 8,5 тыс. наблюдателей, а также общественники и мониторинговая группа.

По данным краевой избирательной комиссии, активность избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 (территории Белоглинского, Новопокровского и Павловского районов) составила 67,86%.

Василий Хитрых