Воронежский авиазавод привлечет 4 млрд рублей в Новикомбанке

Совет директоров воронежского авиазавода (ПАО «ВАСО», структура Объединенной авиастроительной корпорации) одобрил открытие предприятию кредитной линии в Новикомбанке (принадлежит Ростеху) с лимитом в 4 млрд руб. сроком до 29 декабря 2023 года. Соответствующие данные ВАСО опубликовало на сайте раскрытия корпоративной информации. Средства завод планирует использовать для пополнения оборотных средств. Сумма процентов по кредитному договору, заключенному в конце июля, ориентировочно составит 1,6 млрд руб. с учетом действующей на дату заключения кредитного договора ключевой ставки Банка России 7,5% годовых плюс 1,5% годовых.

Напомним, по итогам 2018 года ВАСО по вине поставщиков не выполнило план по большинству направлений производства и показало снижение выручки почти вдвое от запланированной — до 7,2 млрд руб. При этом на 2019 год в ВАСО задекларировали еще больший план — 20 млрд руб. и убыток в 1,3 млрд руб. «Увеличение плановых показателей финансово-экономической деятельности ПАО в 2019 году по сравнению с 2018 годом связано с увеличением объемов выпуска основной продукции — воздушных судов», — отмечали ранее в ВАСО. А уже в 2021-2022 годах завод планирует начать серийное производство нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112: ежегодно планируется производить 12 машин.

Подробнее о расширении производственной программы завода — в публикации “Ъ-Черноземье” «ВАСО встает на крыло».

Мария Старикова