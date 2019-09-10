Теплосети обрели хозяина

Новая команда ГУП «ТЭК СПб» поставила точку в затянувшемся на пять лет споре с «Газпромом» вокруг бесхозяйных тепломагистралей. Ранее структура монополии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отказывалась обслуживать сети, хотя они находились в ее зоне работы, а Смольный закреплял их за городскими энергетиками, отчего последние несли убытки. В ГУП «ТЭК» сообщили, что им удалось передать в аренду «Теплосети» 23 км сетей. Эксперты считают, что смена руководства в обеих компаниях способствует решению накопившихся проблем.

В преддверии нового отопительного сезона 2019–2020 годов ГУП «ТЭК» подписал с «Теплосетью» (75% акций принадлежит «Газпром энергохолдингу» через ТГК-1) дополнительное соглашение к договору аренды сетей, сообщили “Ъ” в городской компании. ГУП «ТЭК» в течение пяти лет совместно с комитетом по энергетике предпринимал меры, чтобы передать в аренду «Теплосети» 23 км сетей. Большинство из них находится в Центральном районе, оставшаяся часть — в Адмиралтейском, Фрунзенском, Кировском и Московском. Несмотря на все попытки ГУПа и администрации Петербурга, вопрос долгое время не удавалось решить из-за неопределенности источника финансирования дополнительных расходов на аренду, возникающих у «Теплосети» в рамках тарифного регулирования. В итоге это привело к судебным спорам. В конце прошлого года ГУП «ТЭК» подал иск на 2 млрд рублей к ТГК-1. Во столько городское предприятие оценило компенсацию за тепло, переданное по городским сетям, находящимся в зоне ответственности «Теплосети».

Выполняя поставленную новым правительством города задачу по обеспечению жителей надежным теплоснабжением, стороны договорились положить конец судебным тяжбам и решить проблему бесхозяйных сетей во внесудебном порядке. Как отметил генеральный директор ТЭКа Иван Болтенков, передача спорных сетей продолжит взятый предприятием курс на снижение затрат. «За счет прекращения обслуживания чужих сетей предприятие компенсирует ранее понесенные затраты порядка 20 млн за прошлые годы и будет дополнительно получать 47 млн рублей ежегодно. Данная тактика полностью совпадает со стратегией оптимизации затрат компании»,— заявил господин Болтенков. В «Теплосети» вчера отметили, что на основании распоряжений комитета по энергетике эксплуатируют более 70 км бесхозных тепловых сетей в зоне теплоснабжения общества. «Затраты на это предусмотрены в бюджете компании»,— заявили в пресс-службе «Теплосети».

История спорных сетей берет начало в 2010 году. При создании «Теплосети» город в обмен на 25% акций передал в собственность новой ресурсоснабжающей организации коммуникации в ряде районов Петербурга. При этом в зоне ответственности «Теплосети» продолжали находить бесхозяйные трубопроводы, либо город получал от владельцев отрезки тепловых сетей, которые «записывал» на баланс ГУП «ТЭК СПб». В некоторых районах отрезки сетей ТЭКа оказались в плотном окружении трубопроводов частной компании, что создавало проблемы в обслуживании и негативно влияло на надежность теплоснабжения жителей. В 2013 году стороны заключили договор аренды, в соответствии с которым ТЭК передал «Теплосети» более 9 км участков сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО. Затем на фоне переговоров о продаже «Теплосети» городу и финансовых проблем компании процесс передачи городских труб в аренду «Теплосети» прекратился, хотя количество сетей ГУП «ТЭК» в зоне ответственности «Теплосети» постоянно росло.

«Смена руководства в ГУП “ТЭК” и в “Теплосети” способствовала более эффективному взаимодействию между компаниями, а позиция правительства Петербурга по тарифам повлияла на стратегию развития теплоэнергетики и стимулирует менеджмент форсировать реализацию мероприятий, обеспечивающих оптимизацию расходов»,— говорит глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Напомним, что в июне Игоря Федорова на посту главы ГУП «ТЭК» сменил Иван Болтенков, а Антон Свиридов вчера был утвержден гендиректором «Теплосети», сменив на этой должности Игоря Стренадко.

Алексей Кириченко