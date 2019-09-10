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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На пост общественного советника мэра Курска претендуют 76 человек

В отдел кадров и муниципальной службы комитета внутренней политики и кадров администрации Курска за два месяца поступило 76 заявлений от желающих стать общественными советниками мэра. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Кандидаты выбирают одно из восьми направлений: экономика и финансы, инвестиционная политика и строительство, ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, социальная политика, цифровизация, спорт и молодежная политика, а также образование и культура.

Прием заявлений продолжится до 18 сентября, после чего в соответствии с поставнолением об общественных советниках глава Курска Виктор Карамышев лично встретится с каждым кандидатом и отберет себе советников. Их количество он тоже определит сам. Работать общественные советники будут безвозмездно. Их задача — помогать главе города консультациями, организацией взаимодействия с курянами и даже проводиь прием граждан. Срок полномочий каждого из советников — один год.

Мария Старикова


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