Стоимость товаров и услуг в Краснодарском крае за год выросла на 0,3%

В августе текущего года стоимость товаров и услуг на Кубани выросла по сравнению с августом 2018 года на 0,3%. По сравнению с июлем этого года цены снизились на 0,1%, с декабрем прошлого года рост составил 2,6%, с декабрем 2017 года – 2,3%, сообщает Краснодарстат.

Больше всего в августе цены снизились на морковь (на 25,7%), свеклу и лук репчатый (на 22,6%), а также на помидоры (на 20,9%), картофель (на 17,4%), яблоки (на 15,4%) и виноград (на 14,5%). Подорожали апельсины (на 6,3%) и бананы (на 2%).

Среди непродовольственных товаров цены выросли на йод (на 3,2%), постельное белье и сотовые телефоны (от 1% до 19%). В пределах 1–2,9% снизились цены на флешки, женские сумки, линолеум, кремы для лица и садовые лопаты.

Существенно выросли тарифы на авиаперелеты экономклассом (на 42,1%), на проезд в купейных вагонах скорых нефирменных и фирменных поездов дальнего следования (на 32,8% и 18,9% соответственно), а также на проезд в троллейбусе и междугородном автобусе (на 4% и 1,1% соответственно). Также возросла стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (на 4,1%), шиномонтажа (на 3,5%) и пользования потребительским кредитом (1%-1,8%). Выросла стоимость экскурсионных поездок в Финляндия, Германию, Францию и на автобусе по городам Европы (на 4,7%), поездок в Китай и Испанию (на 1,9% и 1,6% соответственно). Дешевле стали обходится поездки в Грецию и на отдых Таиланд (на 8,2% и 1,1% соответственно). Снизилась стоимость мойки легкового автомобиля (на 3,2%) и установки пластиковых окон (на 1,3%).

Василий Хитрых