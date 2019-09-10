Стать мэром Сочи могут строитель Андрей Донченко и чиновник Алексей Копайгородский

Конкурсная комиссия на выборах главы Сочи пропустила к голосованию только четырех кандидатов из 18 заявившихся. Закрытые выборы мэра курорта пройдут сегодня, 10 сентября. Градоначальника выберут депутаты Городского собрания.

Как сообщили в пресс-службе сочинского парламента, 14-ти кандидатам было отказано в допуске по причине неполноты и недостоверности сведений в представленных документах. На втором этапе конкурса состоялось собеседование с участниками конкурса, в котором приняли участие три кандидата. Один кандидат не явился.

Претенденты на пост главы Сочи представили членам комиссии свои программы развития города и ответили на вопросы. В итоге депутаты олимпийской столицы будут выбирать мэра из кандидатур бизнесмена-строителя Андрея Донченко и бывшего вице-губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского, которые набрали наибольшее количество баллов.

Господин Копайгородский в настоящее время исполняет обязанности главы Сочи. Вчера, 9 сентября, его представил на этом посту губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Предыдущий глава курорта Анатолий Пахомов решил не идти на третий мэрский срок.

Дмитрий Михеенко