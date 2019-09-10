Экс-глава ТНТ Игорь Мишин возглавил ТВ-направление МТС

МТС подтвердила назначение Игоря Мишина на должность вице-президента, курирующего развитие медиабизнеса компании. Господин Мишин возглавит «новую стратегическую бизнес-вертикаль» МТС, которая будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ. Его задачей будет развитие телевизионных и цифровых медиаактивов МТС и создание интерактивной OTT-платформы с эксклюзивным контентом.

О том, что МТС создает структуру «МТС Медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, и ведет переговоры с Игорем Мишиным, “Ъ” сообщал 7 августа. Игорь Мишин с 2014 по 2016 год был гендиректором телеканала ТНТ, а после изменений в корпоративной структуре и принятия закона о запрете двойного гражданства среди руководителей СМИ с февраля по июнь 2016 года работал директором канала. Под его руководством ТНТ начал производить драматические сериалы и показывать драматическое кино. До ТНТ Игорь Мишин руководил крупным производителем сериалов «Амедиа». Господин Мишин также миноритарный партнер группы «Выбери радио» Ивана Таврина, а ранее владел телеканалом A-One, который продал бизнесмену Александру Карманову.

Валерия Лебедева