В Сочи сформирован шорт-лист для голосования на выборах мэра

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Сочи завершила работу, сообщили “Ъ-Юг” в городском собрании. Комиссия единогласно приняла решение о регистрации Андрея Донченко и Алексея Копайгородского в качестве кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Эти кандидатуры будут представлены для голосования на сессии горсобрания.

В конкурсную комиссию для участия в конкурсе представили документы 18 кандидатов на должность главы города Сочи. По результатам первого этапа конкурса к участию в конкурсе допущено четыре кандидата, четырнадцати кандидатам отказано в допуске по причине неполноты и недостоверности сведений в представленных документах. На втором этапе конкурса состоялось собеседование с участниками конкурса. В собеседовании приняли участие три кандидата, один кандидат не явился. Кандидаты представили членам комиссии свои программы развития города Сочи и ответили на вопросы. Сессия городского собрания Сочи по избранию главы города Сочи пройдет сегодня.

Анна Перова, Краснодар