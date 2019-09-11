Чем дальше в НДС

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу преступного сообщества, занимавшегося махинациями с возмещением НДС по фиктивным контрактам на экспорт древесины. Ущерб, нанесенный госказне, следствие оценило в 257 млн руб. Одна из участниц криминальной организации 37-летняя Татьяна Ракипова, отвечавшая за оформление таможенных документов, заключила соглашение о сотрудничестве со следствием и первая предстанет перед судом. Создатель группировки успел скрыться, и его объявили в международный розыск.

Заельцовский райсуд Новосибирска рассмотрит первое уголовное дело о хищении из госбюджета свыше четверти миллиарда рублей под видом возмещения НДС. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал старший прокурор отдела прокуратуры области Константин Стахнев. По версии следствия, криминальная организация, занимавшаяся махинациями с возмещением НДС, действовала с 2009-го по 2017 год. Злоумышленники обращались в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС, представив поддельные документы — фиктивные контракты на экспорт леса, которые были заключены подконтрольными им фирмами, а также таможенные и налоговые декларации. Согласно им, экспортированный лесоматериал приобретался на внутреннем рынке России с учетом НДС, который подлежал возврату.

По подсчетам силовиков, эта мошенническая схема принесла злоумышленникам 257 млн руб. Следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Криминальная организация насчитывала семь участников и состояла из двух структурных подразделений. Штаб-квартира группировки находилась в Новосибирске. В сферу ее интересов входили Томская и Иркутская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Хакасия.

Создатель криминальной организации и руководитель одного из ее подразделений успели скрыться. В начале 2019 года Центральный райсуд выдал санкцию на их заочный арест. Сейчас к розыску подозреваемых подключился Интерпол.

Как рассказали “Ъ-Сибирь” источники, знакомые с ходом расследования, одна из предполагаемых участниц группировки жительница Томска Татьяна Ракипова, занимавшаяся оформлением таможенных документов, заключила досудебную сделку. Выполняя ее условия, она признала вину и дала ценные показания о деятельности организации. Дело в отношении Татьяны Ракиповой следователи выделили в отдельное производство. В суде оно будет рассмотрено в особом упрощенном порядке (без исследования доказательств и их оценки). Еще четверо фигурантов дела заканчивают ознакомление с материалами расследования.

В интересах государства прокуратура Новосибирской области предъявила обвиняемым гражданский иск. На их имущество (коммерческая и жилая недвижимость, автомашины, деньги) общей стоимостью более 207 млн руб. наложен обеспечительный арест.

Константин Воронов