Три члена ИГ получили по 10–15 лет колонии за подготовку теракта на МЖД

Троих граждан России приговорили к срокам 10, 13 и 15 лет колонии строгого режима за подготовку теракта на Московской железной дороге (МЖД). Приговор Московского окружного военного суда уже вступил в силу, сообщили ТАСС в управлении ФСБ России по столичному региону.

Братьев Туйчиевых и Тлупова задержали в июне 2018 году в Москве и Иванова. Террористы купили компоненты для самодельного взрывного устройства и готовились к теракту на транспортной инфраструктуре и подвижном составе Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Также один из братьев Туйчиевых вербовал в столичном регионе рекрутов для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Преступники признаны виновными по статьям 205 (теракт), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств).