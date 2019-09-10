Курировать выборы мэра Сочи будет экс-начальница краевого департамента внутренней политики

Начальница департамента внутренней политики Краснодарского края Галина Москалева делегирована в Сочи, где возглавит конкурсную комиссию по выборам главы курорта. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили сразу несколько компетентных источников.

«Копайгородский идет в Сочи, поэтому логично предположить, что он ее забирает с собой», - говорит еще один источник.

По информации администрации Краснодарского края, Галина Москалева покинула должность начальницы регионального департамента внутренней политики по собственному желанию 10 сентября 2019 года. На этом посту ее сменил бывший зам Сергей Пуликовский. Госпожа Москалева ранее работала председателем Совета Кавказского района, а также начальником управления по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Краснодарского края.

Дмитрий Михеенко