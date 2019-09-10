Умер известный южноуральский физик-ядерщик Борис Мурашкин

В возрасте 84 лет ушел из жизни депутат Законодательного собрания Челябинской области четырех созывов (с 1996 по 2015 годы), почетный гражданин региона, физик-ядерщик Борис Мурашкин. Новость об этом с соболезнованиями родным и близким опубликована на сайте областного парламента.

Вся трудовая деятельность господина Мурашкина связана с атомной энергетикой и промышленностью. В 1958 году он окончил МГУ и начал работать в НИИ-1011 (сейчас – РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина, Снежинск). Принимал участие в 60 испытаниях ядерных зарядов, в разработках, направленных на повышение безопасности и надежности ядерного оружия. Кандитат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии.