Совершивший самоподжог у здания госсовета Удмуртии активист скончался

Ижевчанин Альберт Разин, который поджег себя у здания госсовета Удмуртии утром 10 сентября, скончался. Об этом сообщили в Первой республиканской клинической больнице, куда его доставили с ожогами тела свыше 90%. В минздраве региона и СК СКР по Удмуртии отказались от дачи комментариев.

Напомним, что утром 10 сентября гражданин поджег себя возле входа в здание госсовета Удмуртии. Пострадавшего зовут Альберт Разин. Он является активистом удмуртского движения. Ранее Альберт Разин написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!». Следователи проводят проверку по данному факту.