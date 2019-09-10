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Кубанский депутат предлагает снизить штраф за хранение персональных данных за рубежом

Депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб внесла в федеральный парламент поправки к законопроекту, предусматривающему штраф в размере 18 млн руб. за хранение персональных данных россиян за рубежом. По словам парламентария, в настоящем законе предусматривается ответственность при обороте бизнеса от 2 млн уникальных клиентов, но логичным бы снизить эту планку до 1 млн.

«К примеру, для открытия стоматологической клиники или частного детского сада необходимо создать юридические лицо и такой штраф, при неосторожном выборе площадки для хранения, может обанкротить собственников. В целях соизмеримости возможного ущерба и наказания за него, было бы логичнее пока ввести ужесточение мер для крупных операторов с личными данными от 1 млн уникальных клиентов, оставив суммы штрафов для небольших операторов персональных данных на прежнем уровне», - прокомментировала госпожа Бессараб.

Отметим, что согласно законопроекту, штраф за нарушение для граждан, хранящих личные данные за границей, составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн руб. За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб., для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн руб.

Василий Хитрых


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