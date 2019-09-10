Япония собирается сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима»

Министр по защите окружающей среды Японии Ёсиаки Харада заявил, что часть радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», возможно, придется сбросить в океан. Компания «Tepco», управляющая этой АЭС, собрала уже около 1 млн тонн воды, использовавшейся для охлаждения ядерного реактора после того, как станция пострадала от землетрясения и цунами в 2011 году. Однако, по словам министра, к 2022 году у компании закончатся места для резервуаров, использующихся для хранения воды.

В настоящее время радиоактивная вода хранится примерно в 1 тыс. специальных резервуаров, находящихся неподалеку от АЭС. Господин Харада заявил, что вопрос является настолько серьезным, что будет вынесен на обсуждение всего правительства страны. В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что вариант господина Харады по сбросу радиоактивной воды в океан является «исключительно его личным мнением». Сообщается, что в настоящее время правительство ждет доклада экспертов о ситуации и по его итогам примет финальное решение.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после происшедшего в Японии 11 марта землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибли около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

Евгений Хвостик