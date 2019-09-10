ФАС и «Газпром» все же подписали регуляторный контракт по Пермскому краю

Как стало известно "Ъ-Прикамье", сегодня в ФАС России состоялось подписание регуляторного контракта между антимонопольным ведомством, правительством Прикамья, АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГПП). Со стороны края контракт подписал губернатор Максим Решетников.

По информации "Ъ-Прикамье", контракт рассчитан на пять лет, его объем — 510 млн руб. Именно такой объем средств газовая компания инвестирует в газовое хозяйство Прикамья начиная с 2019 года.

На указанные средства будут построены и реконструированы газовые сети в Соликамске, Перми, Добрянке, Нытве, Пермском районе и Оханске, будут подключены к газоснабжению более 12 тысяч домовладений.

Напомним, еще в 2017 году ФАС предложила «Газпрому» направить часть доходов от тарифной деятельности ГПП на газификацию края. Эту инициативу поддержал губернатор, но ФАС не смогла договориться с топ-менеджментом пермских газовых компаний о сокращении ряда расходов. ФАС видела в тарифах ГПП сверхнормативные расходы на 300 млн руб. в год, сами газовики готовы были сократиться на 170–220 млн руб. ФАС предлагала установить срок действия контракта на три года. Все это время у ГПП не индексировались тарифы.