Новороссийский судоремонтный завод отремонтировал два корабля

В конце минувшей недели в доке № 190 Новороссийского судоремонтного завода, который входит в группу НМТП, были завершены доковые работы по ремонту двух судов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, речь идет о плавучем доке г/п 500-600 т. «Берестечко» (Проект СПД-201, собственник – ООО «Карншип») и противопожарном аварийно-спасательном судне «Нептун» (проект 14613, тип «Марс», собственник – АО «Туапсинский морской торговый порт»).

Уточняется, что на судах выполнены ремонтные работы в объеме требований Российского морского регистра судоходства и заявок заказчика. В частности были сделаны ремонт наружной обшивки, ремонт донно-забортной арматуры, ремонт путевой арматуры и полная очистка и окраска подводной и надводной части корпуса.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Василий Хитрых