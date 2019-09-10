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Полицейские на Кубани накрыли наркопритон

Отдел дознания ОМВД по Ейскому району завершил расследование уголовного дела, возбужденного за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Полицейские оперативным путем получили информацию о том, что одни из местных жителей содержит наркопритоню, при проверке сведения подтвердились.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, было установлено, что 45-летний местный житель предоставлял свой дом в Ейске наркоманам для употребления запрещенных веществ. Полицейские задержали четырех человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское исследование. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

В ходе осмотра дома полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления и употребления наркотиков. Как пояснил задержанный, в качестве оплаты за аренду помещения он брал с постояльцев наркотические средства. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Усть-Лабинске полицейские получили информацию о том, что ранее судимый 44-летний местный житель незаконно выращивает на территории своего дома наркосодержащие растения. При проверке сведения подтвердились. На приусадебном участке у него было обнаружено и изъято 96 кустов растений, по внешним признакам схожих с коноплей. Каждый куст был тщательно прополот и полит. «В отделе полиции задержанный пояснил, что выращивал коноплю, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления», - сообщили в краевом главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Василий Хитрых


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