«Магнит» притянул сборную России по футболу

Генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг и президент Россииского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Срок действия документа — до 2021 года с возможностью пролонгации еще на два года.

Сотрудничество подразумевает популяризацию российского футбола, развитие культуры поддержки сборной страны, а также помощь в развитии детско-юношеского футбола. Ритейлер обязуется проводить совместные с РФС мероприятия, в частности, кросс-брендовые и промо-акции как на базе собственных магазинов, так и в рамках спортивных событий.

«Партнерство РФС и ”Магнита“ даст новый импульс для популяризации спорта и здорового образ жизни в стране, позволит нам вместе привлекать к футболу детско-юношескую аудиторию, обмениваться идеями и опытом реализации проектов», — рассказал президент РФС Александр Дюков.

Андрей Ульченко