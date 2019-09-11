Сериальный инвестор

Над мечтой российских интернет- и телекомкомпаний о том, что у любой из них есть шанс стать новым лидером в производстве видеоконтента — были бы кадры и свободные деньги, нависла угроза. Кажется, «русским Netflix» в итоге может стать сам Netflix.

О волне инвестиций в производство контента “Ъ” пишет регулярно, на этот рынок с амбициозными планами выходят все больше российских компаний, включая «Яндекс», ivi, Okko, Megogo и МТС. Следующим таким инвестором может стать Netflix, говорится в отчете компании Ampere Analysis, выводы из которого приводит Hollywood Reporter.

Американский рынок давно тесен для Netflix. По оценке Ampere Analysis, уже 52% оригинальных сериалов компания производит за пределами США. Причин наращивать эту долю у Netflix все больше. В июле компания впервые за восемь лет заявила об оттоке подписчиков в США, после чего ее акции упали в цене на 15%, а капитализация потеряла $24 млрд. На мировом уровне у Netflix появляются мощные конкуренты в лице традиционных игроков кинорынка: Disney, WarnerMedia и NBCUniversal.

В такой ситуации именно Россия и страны СНГ могут быть одной из главных целей для экспансии Netflix с учетом размеров рынка, считают в Ampere Analysis.

До сих пор Netflix не производил русскоязычные сериалы, хотя регулярно покупает сериалы российских студий, которые показывает с субтитрами. Полноценный приход компании на рынок производства контента в России будет означать появление мощного конкурента для местных игроков. Netflix уже доказал, что ему удается сделать востребованный контент даже там, где сильна собственная индустрия и непрост местный колорит — например, индийская криминальная драма «Священные игры» в прошлом году была названа Индийской телевизионной академией лучшим веб-сериалом и получила рейтинг 8,9 балла на IMDb.

Но выиграет ли российская киноиндустрия от прихода крупного заказчика — совсем не очевидно. Та же Ampere Analysis указывает, что при столкновении со сложностями Netflix легко сможет снимать русскоязычные сериалы «на соседней территории, например на Украине». Это, кстати, идея не новая: как писал “Ъ”, даже после 2014 года российские телеканалы продолжают закупать сериалы, произведенные в этой стране.

Впрочем, госрегулирование остается серьезным риском для Netflix в России. Одной из проблем может стать вступивший в силу еще в 2017 году закон, по которому доля иностранцев в капитале популярных онлайн-кинотеатров может превышать 20% только по согласованию с правительственной комиссией. С его помощью компанию в любой момент можно будет заставить уйти с рынка или найти благонадежного местного партнера.