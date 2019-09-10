«Столото» договорилось с МТС о продаже лотерейных билетов в салонах оператора

На следующей неделе МТС начнет продавать лотерейные билеты в своих салонах, компании уже достигли договоренности, заявил в ходе пресс-конференции директор по продажам «Столото» Роман Роменский, не раскрыв условий.

Он также заявил, что «Столото» ведет переговоры с крупнейшими банками, интересуется подобным сотрудничеством с аптечными сетями, а также планирует расширять количество партнеров в сфере АЗС. Сейчас, по словам Романа Роменского, основной партнер «Столото» по распространению — «Почта России», также билеты продаются в сетях «МегаФона», «Теле2», «Билайна», «Детского мира», X5, Spar, заправках «Газпром нефти», «Татнефти» и другие.

В пресс-службе МТС “Ъ” сообщили, что сейчас компания тестирует механику продаж лотерейных билетов в нескольких салонах, после чего намерена масштабировать проект.

Как ранее сообщал “Ъ”, «Столото» отметило рост числа точек продаж на 8% по итогам 2018 года. По итогам 2019 года выручка операторов лотерей в России вырастет на 22%, до 58 млрд руб., прогнозировали в компании. Выручку ГСЛ и «Спортлото» от продажи лотерейных билетов фактически можно приравнять к объему лотерейного рынка России.

С июля 2014 года разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин. ГСЛ — оператор лотереи Минспорта, «Спортлото» — Минфина. Распространитель лотерейных билетов один — АО ТК «Центр» (бренд «Столото»). Все три компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна.

Подробнее о том, как выручка лотерей растет благодаря партнерским проектам, читайте в публикации “Ъ” «Лотереи вытянули счастливый билет».

Валерия Лебедева