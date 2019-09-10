За первое полугодие расходы бюджета Екатеринбурга выполнены на 36,9%

В Екатеринбурге за первое полугодие расходы городского бюджета составили более 18,3 млрд руб. — это всего 36,9% запланированного объема, сообщила сегодня на заседании гордумы начальник городского департамента финансов Анна Турунцева.

По отчету, за первое полугодие в бюджет Екатеринбурга поступило более 20,7 млрд руб., что составило 45% от плана в 46 млрд руб. «Из них порядка 12 млрд руб. — в части налоговых и неналоговых доходов, около 8,8 млрд руб. —в части безвозмездных поступлений. По этим параметрам план выполнен на 50% и 39,5% соответственно»,— сообщила госпожа Турунцева.

Глава комиссии по местному самоуправлению (МСУ) думы Екатеринбурга Алексей Вихарев на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что исполнение по безвозмездным поступлениям ниже на 7,9% средних показателей за 2015-2018 годы. «Также наблюдается снижение исполнения по расходам бюджета на 2,9% по сравнению с 2018 годом. Это связано с ростом плановых показателей этих значений, которые были утверждены гордумой в июне (доходам план вырос на 5,2 млрд руб., по расходам — более 6,4 млрд руб.). Тем не менее, возникают риски, что бюджетные средства не удастся освоить к концу года»,— сообщил депутат.

К тому же вопросы у народных избранников возникли к планам по проектированию метро, которое запланировано на конец года. Для этого предполагается освоить 250 млн руб. Однако в администрации пояснили, что «такие сроки были предусмотрены изначально, никаких изменений в течение года не было». В итоге депутаты приняли отчет о расходах.