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Александр Беглов учтет в планах развития Петербурга программы других кандидатов в губернаторы

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому правительству включить в планы развития города некоторые пункты из программ, предложенных другими кандидатами в губернаторы.

По его словам, из этих программ нужно взять наиболее понятные моменты и включить их в общую программу, а предложения — проработать.

Господин Беглов добавил, что «команда собрана» и темп работы сбавлять нельзя.

Напомним, что по данным горизбиркома Петербурга, за Александра Беглова отдали свои голоса 64,45% голосовавших избирателей. Второе место заняла кандидат «Справедливой России» Надежда Тихонова, набрав 16,84% голосов. За Михаила Амосова («Гражданская платформа») проголосовали 16,01% избирателей.

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