За Александра Беглова проголосовали 64,45% избирателей

По данным горизбиркома Петербурга, за Александра Беглова отдали свои голоса 64,45% голосовавших избирателей или 734,8 тыс. человек. Обработаны 100% протоколов.

В систему ГАС «Выборы» внесены протоколы избирательных комиссий Петербурга и Ленобласти. В выборах приняли участие 1 млн 14 тыс. человек или 30,06%, сообщает «Интерфакс».

Второе место на губернаторских выборах заняла кандидат «Справедливой России» Надежда Тихонова, набрав 16,84% голосов. За Михаила Амосова («Гражданская платформа») проголосовали 16,01% избирателей.