Рост показателя кредитного здоровья на Юге России составил 1%

Индекс показателя кредитного здоровья в Южном федеральном округе прибавил во втором квартале 2019 года 1%. По состоянию на 1 июля текущего года в значение индекса было ниже общероссийского показателя, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидером является Центральный ФО – 97 пунктов. Следом за ним расположились Северо-Западный (95 п. п.) и Приволжский (94 п. п.) федеральные округа. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Уральский, Южный и Северо-Кавказский (по 90 п. п.), Дальневосточный (89 п. п.) и Сибирский (85 п. п.) округа.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в августе текущего года в Краснодарском крае было выдано рекордные 33 856 единиц новых кредитных карт. Прирост по сравнению с августом 2017-го составил 51,3% (было – 22 376 единиц). По количеству выданных новых кредиток Кубань занимает третье место среди регионов Российской Федерации, уступив только Москве (62 183 единицы, прирост – 49%) и Московской области (47 650, прирост – 53,8%).

Василий Хитрых