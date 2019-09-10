Джек Ма покинул основанную им 20 лет назад Alibaba Group

Основатель и крупнейший акционер Alibaba Group Джек Ма, как он и обещал год назад, ушел с поста председателя совета директоров на пенсию, передав пост генеральному директору Дэниелу Чжану. Свой уход он приурочил к 20-летней годовщине основания Alibaba Group, которая с 1999 года стала одной из крупнейших интернет-компаний мира. В группу входит розничный портал Taobao, онлайн-площадка Tmall.com, платежная система Alipay, онлайн-ритейлер AliExpress, Alibaba.com и другие активы.

Первичное размещение Alibaba в сентябре 2014 года привлекло $25 млрд и стало крупнейшим в истории IPO. Акции продавались почти с 40-процентной премией к начальной цене. Сейчас стоимость Alibaba Group оценивается в $480 млрд. Благодаря этому господин Ма является самым богатым человеком в Китае, он владеет 11,7% акций группы, размер его личного состояния достигает $38,6 млрд.

До ежегодного собрания акционеров Alibaba Group господин Ма будет оставаться членом совета директоров, а кроме того, останется партнером Alibaba Partnership. Выйдя на пенсию, бизнесмен планирует заняться благотворительностью, в первую очередь в области образования. Сам он по образованию является учителем и начинал работать в свое время именно в этой области.

День ухода Джека Ма из компании приходится также на отмечаемый в Китае День учителя и на его собственный день рождения — 10 сентября ему исполнилось 55 лет.

Алена Миклашевская