Ильский НПЗ построит новую установку первичной переработки нефти

В рамках модернизации Ильского НПЗ (ООО «КНГК-ИНПЗ») на предприятии ведется строительство установки первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 мощностью 3,6 млн тонн в год, сообщается в пресс-релизе компании. Завершение строительно-монтажных работ и передача построенной установки в пуско-наладку планируется осуществить к концу 2020 года.

Уже получены положительные заключения экологической и Главгосэкспертизы, разрешение на строительство, заключен договор строительного подряда с ООО «МонтажТехСтрой», выполнена вертикальная планировка строительной площадки. В данный момент разработаны котлованы, началась заливка оснований и фундаментов. В ближайшее время на стройплощадку начнет поступать основное технологическое оборудование. Сообщается, что на объекте будут реализованы проектные решения, которые позволят минимизировать воздействие на окружающую среду.

Техническое перевооружение Ильского НПЗ ведется в рамках инвестиционного соглашения между руководством ООО «КНГК-ИНПЗ» и администрацией Краснодарского края, подписанного на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Ильский НПЗ мощностью 3 млн тонн нефти в год – одно из ведущих нефтеперерабатывающих заводов ЮФО. Предприятие расположено в Северском районе Краснодарского края.

Андрей Ульченко