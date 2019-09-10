Новый Porsche 911 получил версию Carrera 4

Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet. Фото: Porsche

Porsche 911 Carrera 4. Фото: Porsche

Porsche 911 Carrera 4. Фото: Porsche

Оба автомобиля оснащены 3-литровым оппозитным бензиновым турбомотором мощностью 385 л.с., что на 15 л.с. больше, чем у модели предыдущего поколения, но на 65 л.с. меньше, чем у нового Porsche Carrera S. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом.

Визуально новинка отличается от более мощной модификации меньшими колесными дисками и тормозами, а также одинарными прямоугольными патрубками выхлопной системы и шильдиками с обозначением модели. По оснащению Porsche Carrera 4 практически не отличается от Carrera и Carrera S.

Стоимость купе и кабриолет Porsche 911 Carrera 4 на российском рынке пока не названа. Заднеприводные версии модели поступили в продажу по цене от 7,2 млн руб. и 8 млн руб. соответственно.