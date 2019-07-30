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Porsche представил новое поколение купе и кабриолета Carrera

Компания Porsche представила новое поколение купе и кабриолета Carrera, которые станут базовыми модификациями спорткара поколения 992.

Оба автомобиля оснащены 3-литровым оппозитным бензиновым турбомотором мощностью 385 л.с., что на 15 л.с. больше, чем у модели предыдущего поколения, но на 65 л.с. меньше, чем у нового Porsche Carrera S. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Визуально новинка отличается от более мощной модификации меньшими колесными дисками и тормозами, а также одинарными патрубками выхлопной системы и шильдиками с обозначением модели. По оснащению Porsche Carrera практически не отличается от Porsche Carrera S.

На российском рынке стоимость купе Carrera составит от 7,2 млн руб., а Carrera Cabriolet обойдется минимум в 8 млн руб. Позднее спорткары получат и полноприводные варианты.

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