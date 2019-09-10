РАН просит правительство увеличить финансирование фундаментальных исследований

Проект новой программы фундаментальных исследований с 2021 года внесен в правительство Российской академией наук (РАН). По словам главы РАН Александра Сергеева, сейчас траты на них находятся на уровне 0,15% ВВП, но для выполнения программы государству потребуется увеличить финансирование. В настоящее время проект находится на рассмотрении.

«Сейчас этот вопрос как раз обсуждается, каким образом это будет, так скажем, коррелироваться с нацпроектом "Наука", и мы сейчас ищем разные возможности наполнять этот проект различными ресурсами»,— сказал господин Сергеев (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы РАН, с текущим уровнем финансирования фундаментальной науки невозможно добиться существенных достижений и развития технологий. Программа должна начать выполняться с 2021 года, в ближайшее время РАН начнет отправлять прямые обращения «на все высокие уровни власти», чтобы повысить процент финансирования.