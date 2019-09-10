В письмах Mail.ru появилась кнопка вызова такси

В почтовом сервисе Mail.ru появилась возможность вызова такси из письма, рассказал представитель Mail.ru Group.

Почта распознает адреса в письмах и показывает их на карте, а кнопка вызова такси встроена в само сообщение. «Любая компания—партнер сервиса может встроить кнопку вызова машины в свое письмо. В будущем инструмент для заказа такси появится в письмах с билетами и приглашениями на большинство популярных событий»,— добавили в пресс-службе компании.

На первом этапе функция доступна на платформе Android, где партнером выступил сервис «Ситимобил», и в десктопной версии клиента, где заказ выполнят водители агрегатора «Везет».