Ума палата

На ВЦ «Пермская ярмарка» 5–8 сентября прошла традиционная выставка «Умный ребенок». Ежегодно список участников увеличивается ввиду развития в Пермском крае детской «инфраструктуры». Если ранее на выставке в основном были представлены игрушки и одежда, то сейчас в рамках мероприятия можно познакомиться с большим количеством современных товаров и услуг. Помимо современной формы и мебели, которая «растет» вместе с ребенком, участники проекта «Покупай пермское» представили на выставке образовательные услуги: кружки, частные школы, спортивные секции и прочее. Кроме того, выставка включала деловую программу, участники которой обсуждали новые тренды в воспитании и образовании.

Как отмечают в Пермской торгово-промышленной палате, в регионе постепенно формируется пул организаций, предоставляющих услуги в общем и дополнительном образовании. Ряд компаний уже вступили в проект «Покупай пермское», чтобы подтвердить высокое качество оказываемых услуг, и объединились в Гильдию инновационных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования. При этом, по мнению экспертов, этот рынок еще относительно свободен для новых участников, особенно в части инновационного образования. Участники проекта «Покупай пермское», предлагающие те или иные услуги в области образования, представили свои наработки на объединенном стенде. Таким образом, посетители выставки смогли составить для себя определенную карту получения современных детских навыков. Стенд помог также поставщикам услуг познакомиться с коллегами и обсудить возможность совместных проектов. Кроме того, участники проекта не просто обозначили свои услуги, но и провели несколько мероприятий для детей и их родителей, чтобы показать эффективность оказываемых в Пермском крае услуг в отрасли образования.

Мастер-класс на эту тему в рамках выставки «Умный ребенок» провели специалисты Высшей школы экономики Анастасия Рылова и Дмитрий Гергерт. Они организовали проект «Разведка боем Kids», в рамках которого дети различных возрастов обучаются предпринимательскому мышлению. «Мы не говорим о том, чтобы сделать всех бизнесменами. Мы обучаем компетенциям XXI века – предпринимательскому мышлению и гибким навыкам», – отметила заведующая бизнес-инкубатором ВШЭ «Навигатор возможностей» Анастасия Рылова. Кроме того, по ее мнению, раскрыть возможности ребенка возможно поместив его в непривычную среду, а также под крыло не обычного школьного учителя, а ментора. Так, 21 сентября стартует новый набор учеников в проект. Дети познакомятся с технологическим предпринимательством, посетят ГК «Новомет» и к ноябрю представят самостоятельный проект. Кроме того, Анастасия Рылова и Дмитрий Гергерт показали несколько игровых упражнений, которые помогают младшим школьникам понять суть работы предпринимателя. Другая методика специалистов ВШЭ развивает креативное мышление: в рамках игры дети и подростки придумывают, какой продукт или услугу они могли бы предложить известному сказочному герою, либо придумывают бизнес, основываясь на трех случайных словах.

Обучение предпринимательским технологиям также запущено в лицее №4. Ученики этого учреждения участвуют в проекте «Бизнес-ментор». Объединившись в группы, дети придумывают какой-либо проект, консультируясь с реальными бизнесменами и инвесторами. Презентация проектов состоялась в рамках деловой программы выставки «Умный ребенок». Свои идеи с бизнес-планом представили четыре группы старшеклассников. Они предложили создание мобильного приложения, которое помогало бы пользователям создать модный образ; концепцию изготовления съедобной посуды; идею проведения экологического и cosplay-фестивалей. В рамках презентации с детьми встретились их менторы и наставники других групп, которые задали вопросы и помогли скорректировать проекты. При этом каждая из групп обозначила потребности для дальнейшего развития проекта. Некоторые из них были «закрыты» уже во время презентации, как, например, помещение для проведения cosplay-фестиваля: его автору предложили несколько площадок на выбор.

Особенность современных детей отметила основатель проекта «Бизнес-ментор» Татьяна Терентьева. Она оценила способность детей мыслить законченными проектами и готовность оперативно корректировать план действий, если бизнес-идея застопорилась. Кроме того, дети предлагают решение глобальных экологических проблем: «Они задумываются над тем, на какой планете хотят жить». «Ребята предлагают жизнеспособные идеи, которые стоят того, чтобы их грамотно исследовать», – пояснила ментор Ольга Заречная. Она предложила авторам проектов помощь в разработке мобильного приложения. Презентацию проектов посетили и сотрудники Фонда развития интернет-инициатив. «Не бойтесь выходить на рынок и сразу получать обратную связь», – наставил школьников эксперт фонда Юрий Михайлов.

Руководитель проекта «Покупай пермское» Елена Гилязова отмечает, что образование с наставником или ментором становится все более популярным: «В течение двух-трех лет на этот рынок могут прийти федеральные игроки. При этом возможности развивать наших детей есть и у местного бизнеса. Пока спрос превышает предложение, есть все шансы занять на этом рынке лидирующие позиции».