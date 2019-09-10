Заводская акварель из цветов и фруктов

На предприятии завершился традиционный смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территории «Цветущий завод». Гвоздики, лилии, розы, астры, бархатцы, хризантемы, ромашки – вся садово-клумбовая палитра, как гигантский натюрморт, украсила территорию завода нежными разноцветными пятнами. Добавили красок, красоты и уюта сочная зелень, декоративный камень, резное дерево. Работники «ММК-МЕТИЗ» создали цветочные и архитектурные шедевры, которыми, благодаря ночникам, можно любоваться даже ночью.



Корпоративный конкурс регулярно проводится профсоюзной организацией «ММК-МЕТИЗ» с 2010 года. Красота – важный элемент в достойных условиях труда, считают в профкоме. И каждый год работники придумывают что-то новое, удивляя и радуя своих коллег. В этом году, например, получила развитие идея садить не только цветы, но и деревья: несколько елей приютились на участке управления безопасности, 20 маленьких сосен, голубые ели и молодые дубки появились рядом с огромной и пышной клумбой у сталепроволочного производства. Еще один «тренд» сезона – многочисленные декоративные фигурки животных, украсившие большинство участков.

Не забыты и ноу-хау прошлого года – фруктово-ягодные культуры. Лозы винограда, например, оплели металлоконструкцию у калибровочного цеха, добавив изящную «текстуру» соседним петуниям, георгинам, мальве и циниям. А в центре обеспечения энергоресурсами вновь выходили фруктовый садик и даже успели снять урожай – абрикосы, малину, вишню. Работники этого подразделения, кстати, давно известны оригинальными творческими идеями: в прошлом году построили на участке ветряную мельницу, в этом году – соорудили деревенский колодец. Но особенно удивил оригинальностью коллектив производства крепежа: работники показали себя настоящими дизайнерами, создав альпийскую горку с изюминкой – ночной подсветкой.

Все лето яркие бутоны, живые изгороди из зелени, аккуратные газоны и клумбы радовали заводчан. Конкурсных этапов было два – в июле и августе: сначала комиссия смотрела, как разбиты и оформлены цветники, затем – как ведется уход. Вместе с эстетикой, оригинальностью и дизайном оценивались правильность отбора культур, планировка цветников, чистота участков.

Итоги конкурса подвели на заседании президиума профкома. Победа справедливо присуждена коллективу сталепроволочного производства. Почетное 2-е место разделили представители центра обеспечения энергоресурсами (многократные чемпионы прошлых лет) и управления безопасности. 3-е место – у производства крепежа и калибровочного цеха.

Достойную конкуренцию победителям составили и другие подразделения, отмеченные в разных номинациях: цех подготовки производства – за дизайн и новаторство в освоении территории, центр отгрузки готовой продукции – за творческий подход, ОТК и отдел охраны труда, промбезопасности и экологии – за индивидуальный подход в озеленении территории. За эстетику и волю к победе также отмечены инструментальный цех, ЦЗЛ, лаборатория охраны окружающей среды и производство высокоуглеродистой проволоки и канатов.

Торжественное вручение грамот и премий победителям конкурса состоится 16 сентября на ежемесячном совещании с начальниками цехов и председателями цехкомов.

По материалам ППО ОАО «ММК-МЕТИЗ»